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Elbistan’da sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga kanlı bitti: 1 ölü

Elbistan’da çıkan tartışmanın sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Elbistan’da sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga kanlı bitti: 1 ölü
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Elbistan’da sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Orhangazi Mahallesi’nde bulunan galericiler sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, ilçede inşaat malzemeleri satışı yapan Mehmet Kaçmaz (60) ile inşaat işi yaptığı öğrenilen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda, kavganın taraflarından Kaçmaz, kafasına aldığı darbe ile hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kaçmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, güvenlik şeridi ile caddeyi kapattı. Kaçmaz’ın cansız bedeni, olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili olarak Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



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Elbistanlı 1 hafta önce

Yazık yazık insanlık da ölmüş bumu yani alacaklı aldı verecekli verdimi yazık bu zihniyet ne zaman bitecek bunun adı ne erkeklik mi kabadayilik mi değil tabi şerefsizlik...

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Süleyman 1 hafta önce

Elbistan'da görev yapan 200 kişi civarında güvenlik görevlisi var. Asayiş ise çok çok zayıf...Şayet düğünlerde, asker uğurlamalarda atılan havai fişek, silahlar ve şımarıkça gürültülere müdahale edilmemeye devam edilirse, cahil ve ne oldum delisi çılgınlar, en küçük bir tartışmada silaha sarılmaktan korkmazlar ! Trafikte cirit ve dirift atanlar, gürültülü müzik (!) ile sorumsuzca huzur bozanlara bunca müsamaha neden uygulanmakta ?! Anlamakta zorlanıyorum ! Unutmayın ! ; " Özgürlüklerin sınırını, kanunlar çizer ! " Kanunların yaptırım gücü etkili olmalı ve güvenlik güçleri de samimi olarak meseleye el atmalıdır ! Boşuna yazdığımı bildiğim halde, yine de yazmak istedim. Ölen canlara ve yakınlarına yazık oluyor...Biri hapse, diğeri mezara...Yakınlarına da kan ağlamak kalıyor ! Yazık...

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mehmet 1 hafta önce

alacagınızı aldınız,borcunuzu ödedinizmi ?.

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Han 1 hafta önce

Elbistan'da vuran vurana. Sıkan sıkana.öldüren öldürene

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Mehmet 1 hafta önce

Ahlâk kanun kalmadi

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Elbistanseverler 1 hafta önce

Kardeşim bu ne ya gün geçmiyor ki Elbistan da olay eksik olmuyor kavga dövüş cinayet ayıptır günahtır. İşlerinizi alacak vereceklerinizi güzellikle halledin.

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Duyarlı Albıstani 1 hafta önce

Vefat eden vatandaş,a Allah rahmet eylesin fakat fakat bu ne hal memleketi malesef teksas,a çevirdiler yasala,a değil herkes hesab,ını kendi görmeye çalışıyor kimse kimsenin hakkı,na saygı duymuyor 3 kuruş için ne saygı kaldı,ne sevgi kaldı,ne hatır kaldı Allah sonumuzu Hayr eylesin

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Reis 1 hafta önce

Elbistan lı kullanıcı adı olan haddini bilde konuş

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REİS 1 hafta önce @Reis

Reis kullanıcı isimli zaat sen mi bildiriceksin haddini ? şerefsizlik tabikide bu yapılan olay.

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