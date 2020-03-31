Elbistan’da sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi

Aynı karar doğrultusunda zorunlu olmadıkça birden fazla grupların araçla veya yaya olarak toplu halde gezmelerine de yasak getirildi.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vahdettin Özkan Başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için ek tedbirler alındı.

Bu kapsamda; diğer illerden ya da ilçelerden gelen kişilerden 14 gün boyunca evde kendini izole edeceğine dair taahhütname alınacak. Zorunlu olmadıkça bir kişiden fazla grupların araç ve/veya toplu halde gezmeleri yasaklandı. Şantiye ve diğer işyerlerinde çalışıp iş bittiği için memleketlerine gitmek isteyenler, seyahat etmeden önce 14 gün süreli izolasyona tabii tutulacak. Bu kişilerin kaldıkları yerin hijyeni işveren tarafından sağlanacak. Çocukların, bebeklerin, öğrencilerin, kamuda/özel sektörde idari izinlilerin, zaruri haller dışında dışarı çıkması yasaklandı.

Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlem yapılacak.