Elbistan’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Cumartesi ve Pazar günleri, saat 20.00’de başlayan ve saat 10.00’da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 7 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Elbistan’da da sokağa çıkma kısıtlaması süresince güvenlik güçleri, tedbirleri üst seviyeye çıkardı. Kısıtlamanın başladığı dakikalardan itibaren kentin meydan, cadde ve sokakları boş kaldı. Kısıtlamanın başladığı cumartesi günü saat 20.00 itibariyle kent genelinde polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri kırsalda da jandarma ekipleri uygulama yaptı. İlçe merkezindeki işlek cadde ve sokaklar, polis araçları tarafından denetlendi. Kısıtlama kararında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi.

Ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı. Elbistan’da ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde 7 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Aynı zamanda karantina kuralını ihlal eden 1 kişi, 3 bin 150 TL idari para cezası kesilerek Kahramanmaraş’taki Avşar Öğrenci Yurdu’na gönderildi. Polis ekipleri, maske takmayan 24 şahsa da kişi başı 900’er TL idari para cezası uyguladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili, “Kısıtlamaya uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı. Koronavirüs salgınıyla mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere uyulması son derece önemlidir. Bugüne kadar yaptığımız fedakarlıkları düşünerek, temizlik, maske ve mesafe tedbirlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek zorundayız. Unutmayalım ki koranavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz. Aziz milletimize, bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz” açıklaması yapıldı.



