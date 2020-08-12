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Elbistan’da sınavlı okulların kontenjanları doldu

Elbistan’da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavla öğrenci kabul eden liselerin kontenjanları yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Elbistan’da sınavlı okulların kontenjanları doldu
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LGS yerleştirmelerinin ardından boş kontenjanlar, e-okul ana sayfasındaki modül üzerinden yayımlandı. Yapılan tercihler sonucu hiçbir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre nakil başvurularını yapacak. 1 nakil başvuruları 14 Ağustos'a kadar yapılacak. Sonuçlar ise 17 Ağustos'ta açıklanacak.

Elbistan’da ise, merkezi sınavla öğrenci alan Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kontenjanlarının tamamı doldu. Elbistan Fen Lisesi, 170 kontenjanına öğrenciler, en düşük yüzdelik dilim 0,24 ve en yüksek yüzdelik dilim ise 4,4’le yerleşti. Elbistan Anadolu Lisesi, en düşük yüzdelik dilim 4,41 ve en yüksek de 10,26 ile 170 öğrenci aldı. Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 120 kişilik kontenjan ise en düşük yüzde 6,64 ve en yüksek yüzde 20,04’le öğrenci aldı. Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de 2 farklı programda toplam 60 öğrenci aldı. Bu okulun yüzdelik dilimi ise 45,6 ile 17,16 arasında oldu.

 


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Elbistan’da Sınavlı Okulların Kontenjanları Doldu
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