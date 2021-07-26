Elbistan’da sınavlı okulların kontenjanları doldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu. Elbistan’da Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sınavla öğrenci aldı. Elbistan Fen Lisesi 120, Elbistan Anadolu Lisesi 120, Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi 90 ve Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 60 öğrenci aldı. İlk yerleştirme sonuçlarına göre, 4 okuldaki 390 kontenjanın tamamı doldu. Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi 315, Elbistan Anadolu Lisesi 369, Elbistan Fen Lisesi 408, Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 2 ayrı program için 218-227 taban puanlarında öğrenci aldı.

Herhangi bir okula yerleşemeyenler için ise liselerin boş kontenjanları ve taban puanları e-okul.meb.gov.tr üzerinden açıklandı.

Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. Yerleştirmeye esas 1. nakil süreci 30 Temmuz'a kadar sürecek ve sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.