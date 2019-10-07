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Elbistan’da silahlı saldırı:1 ölü

Elbistan’da durakta otobüs bekleyen 46 yaşındaki bir şahıs silahlı saldırı sonucunda ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Elbistan’da silahlı saldırı:1 ölü
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Olay, Adnan Menderes Bulvarı ile Söğütlü Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, durakta otobüs bekleyen 46 yaşındaki Şenel Barut isimli şahsın yanında duran bir hafif ticari araçtaki kimliği belirsiz kişi, tabanca ile Barut’a ateş açtı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Barut, kanlar içerisinde yere yığılırken silahlı saldırıyı gerçekleştirilen araç ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Barut’un yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 46 yaşındaki Barut, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Olayda hayatını kaybeden Şenel Barut’un Göksun ilçesine bağlı Keklikoluk Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.  Olayın, geçtiğimiz temmuz ayı içerisinde Keklikoluk Mahallesi eski muhtarı Hasan Kandil’in öldürülmesi ile bağlantısı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Elbistan’daki silahlı saldırının ardından Göksun ilçesine bağlı 3 kişinin daha vurulması ve vurulanlardan 2’sinin, Elbistan’da ölen şahısla aynı soy ismi taşıması, şüpheleri kuvvetlendirdi.

Polis ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak modeli ve plakası belirlenen araç ile silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsı bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan olay anı, bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, durakta otobüs bekleyen Şenel Barut’un önünde duran araçtan peş peşe ateş edildikten sonra Barut’un yere düşüşü ve aracın da hızla kaçtığı görülüyor.

 

 






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Bellisiz 7 saat önce

Teksas oldun iyice Elbistan kendine gelllll

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