Elbistan’da sigara hırsızlığı: 3 gözaltı

Elbistan’da bir işyerinden gerçekleştirilen sigara hırsızlığının şüphelileri, İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) ve Asayiş ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Doğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir işyerinde gerçekleştirilen sigara ve çikolata hırsızlığı olayının şüphelilerini belirlemek ve yakalamak için İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının şüphelilerinin B.K. ile M.T. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, çaldıkları sigaraları da G.Y.’ye sattıkları belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda 3 şüpheli de jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan sigaralar ve demir korkuluğu kesmek için kullanılan testere, duvarın altında toprağa gömülü olarak bulundu. Aynı işyerinden çalınan çikolatalar ise, şüphelilerin yer göstermesiyle mahallenin cami bahçesinde bulundu.

Şüpheliler, işlemleri için Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.