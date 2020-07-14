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Elbistan’da sıcak hava bunaltacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Elbistan’da hava sıcaklıklarında mevsim normallerinin üzerinde bir artış yaşanacak. Sıcaklık artışı nedeniyle termometreler 37 dereceye kadar yükselecek.

Elbistan’da sıcak hava bunaltacak
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Elbistan, en sıcak Temmuz aylarından birini yaşamaya devam ediyor. Afrika üzerinden gelen yüksek basınç ve sıcak hava dalgası nedeniyle mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı, ay ortasında yeniden yükselişe geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, aşırı sıcak hava, hafta sonuna kadar etkisini hissettirecek. Günlük 1 derece artacak sıcaklık, cumartesi günü 37 dereceye ulaşacak.

Aşırı sıcak havanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken yetkililer, özellikle çocuk ve yaşlıların sıcak çarpmasına karşı daha duyarlı olmasını istedi.


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