Elbistan’da sıcak hava bunaltacak

Elbistan, en sıcak Temmuz aylarından birini yaşamaya devam ediyor. Afrika üzerinden gelen yüksek basınç ve sıcak hava dalgası nedeniyle mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı, ay ortasında yeniden yükselişe geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, aşırı sıcak hava, hafta sonuna kadar etkisini hissettirecek. Günlük 1 derece artacak sıcaklık, cumartesi günü 37 dereceye ulaşacak.

Aşırı sıcak havanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken yetkililer, özellikle çocuk ve yaşlıların sıcak çarpmasına karşı daha duyarlı olmasını istedi.