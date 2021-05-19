Elbistan’da sahtecilik ile dolandırıcılık ve insan ticareti operasyonu

Operasyonda, çok sayıda sahte Türk lirası ile sahte ABD doları basımında kullanılan filigranlı kağıt ile baskı malzemeleri sahte ehliyetler, sahte yurt dışı vize evrakları ve sahte pasaporta ait malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, son dönemlerde ilçede piyasaya sahte 100’lük ABD doları ve 100 TL banknot sürülmesi, yine sahte kimlik ve ehliyetlerle vize alınarak vatandaşların sahte belgelerle yurt dışına çıkarıldığı ihbarı üzerine Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde geniş kapsamlı çalışma başlattı. KOM ekiplerince yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde parada ve resmi belgede sahtecilik ile nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti olayları ile ilgili oldukları belirlenen 3 şahsın adresine eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda F.K, D.K ile M.K. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde arama yapıldı. Aramalarda sahte 100’lük ABD doları, sahte 100 TL’lik banknot, sahte para basımında kullanılan çok sayıda filigranlı kağıt, sahte para basımında kullanılan baskı malzemeleri, renkli yazıcılar, boya tüpleri, sahte ehliyetler, sahte vize evrakları, sahte pasaporta ait malzemeler ile şüphelilere ait banka kartları, resmi kurum ve çalışanlarına ait kaşeler ile bir çok suçta kullanılan materyaller ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülürken konu ile ilgili adli tahkikatın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.