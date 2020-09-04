Elbistan’da ‘Sağlık için hepimiz için’ denetimi yapıldı

Denetimler çerçevesinde ilçe merkezindeki esnafları ziyaret eden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, salgına karşı kararlı mücadelenin, maske, mesafe ve temizlik kuralına tam riayetle yapılabileceğine vurgu yaptı.

Elbistan’da pozitif vaka sayıları her geçen gün artıyor. Adeta pik noktasını yaşayan ilçede, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda kapsamlı bir koronavirüs denetimi yapıldı. "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla yayımlanan genelge çerçevesinde konaklama tesisleri, lokanta, market, fırın, kafe, restoran, kahvehane, çay ocağı, kıraathane, düğün salonları, berber, kuaför, güzellik merkezleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, otogar, taksi durakları ve park alanları kontrol etti. Denetimde işletmeler, çalışanlar ve vatandaşlar, maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konularında uyarıldı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert’le birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kaymakam Demir, ziyaret ettiği işyerlerinde özellikle maske kullanımı noktasında gösterilen hassasiyet için esnaflara ve çalışanlara teşekkür etti.

Kaymakam Demir, denetimlerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının ve sürdürülen denetim faaliyetlerinin salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Vatandaşlara, koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde daha hassas olmaya çağıran Kaymakam Demir, “’Sağlık içi hepimiz için’ mottosuyla denetimlerimize devam ediyoruz. Kaymakamlığımızın koordinesinde belediye başkanlığımız, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız, güvenlik birimlerimizle birlikte kapsamlı bir denetim yapıyoruz. Hep beraber sahadayız. Amacımız, özellikle maske kullanımı ve sosyal mesafe olmak üzere hijyen konularında vatandaşlarımızın bilinç ve farkındalık seviyesini yükseltmek. Yapılacak her şey yapıldı ve söylenecek her şey de söylendi. Bu mücadeleyi el birliği ile yapacağız. Biz vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Koronavirüsü yenme noktasında herkesten kararlılık bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



















