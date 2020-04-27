Elbistan’da sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Elbistan’a ait hava tahmin raporunu güncelledi. Daha önceki raporlarda özellikle hafta içini bulutlu geçirmesi beklenen Elbistan için yeni bir yağışlı hava uyarısı yapıldı. Yapılan tahminlere göre, 28 Nisan Salı günü Elbistan’da sağanak yağış etkisini gösterecek. Çarşamba günü ise, sağanak yağışa gök gürültüsü de eklenecek. Perşembe ve Cuma günleri de mevzi sağanak yağış etkili olacak.

Hafta içi boyunca sıcaklıklar 20-22 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 7-8 derece arasında olacak.