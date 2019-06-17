Elbistan’da sağanak yağış etkili olacak

Yetkililer, tahmin edilen kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlar sonucu meydana gelebilecek ani sel, su baskınları, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdiler.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yurdumuzun büyük bir bölümünde geçtiğimiz hafta boyunca yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak şeklinde yağışa neden olan sistemin önümüzdeki hafta sonuna kadar etkisini daha da artırarak devam edeceği tahmininde bulundu. Hafta boyunca Marmara’nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde genellikle öğleden sonraları görülecek olan yağışların, özellikle İç Ege, İç Anadolu ile Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve şiddetli olacağı ve hayatı olumsuz etkilemesi beklendiği açıklandı. Elbistan’da da 18 Haziran 2019 Salı gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar ve yerel dolu tahminleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu günlük tahminler ile kısa süreli ve anlık uyarıların takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz ettiği vurgulandı. Gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olan sistemin hafta sonuna kadar etkili olmaya devam ettikten sonra hafta sonu yurdumuzun iç ve batı bölgelerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önümüzdeki hafta boyunca önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde uzun yıllar ortalamaları (mevsim normalleri) civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

