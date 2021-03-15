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Elbistan’da sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Elbistan’da sağanak yağışlı hava hafta boyunca etkili olacak.

Elbistan’da sağanak yağış etkili olacak
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Elbistan’da bahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte çiftçilere umut olacak yağışların müjdesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmininde bulundu. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyıları ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis ve zamanla Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Elbistan’da en yüksek sıcaklığın 12 derece olacağı tahmin edilirken, hafta sonuna kadar da sağanak yağış etkili olacak.

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Elbistanda Sağanak Yağış Etkili Olacak