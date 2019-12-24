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Elbistan’da rüzgar, Göksun’da kar etkili oluyor

Bölgeyi etkisi altına alan kar yağışı, ulaşımda aksamaları ve trafik kazalarını beraberinde getirirken; Elbistan’da da rüzgar nedeniyle ağaçlar söküldü ve binaların kaplamaları zarar gördü.

Elbistan’da rüzgar, Göksun’da kar etkili oluyor

İl genelinde etkili olması beklenen kar yağışı, Göksun’da kendisini iyice gösterdi. Göksun-Kahramanmaraş karayolunun özellikle Tekir Mahallesi kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Ulaşımda yer yer aksamalara neden olan kar yağışı, beklendiği gibi Elbistan’da yüzünü göstermedi. Elbistan’da esen şiddetli rüzgar da beraberinde olumsuzluklara neden oldu. İlçe genelinde çok sayıda ağaç, rüzgarın etkisiyle devrilirken; Elbistan Devlet Hastanesi’nin de kompozit kaplamasının bir kısmına zarar verdi. Yataklı servislerin bulunduğu bloktaki kaplamaların etrafı, güvenlik şeridi ile kapatıldı. Zarar gören kaplamalar, vinç yardımıyla duvara sabitlendi.

Kar yağışının, özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin edilirken, şehirlerarası yolculuğa çıkacak vatandaşların, araçlarında mutlaka kar lastiği, zincir, çekme halatı gibi malzemeleri bulundurması istendi.

 


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