Elbistan’da referandum hazırlıkları sürüyor

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 16 Nisan 2017’de yapılacak anayasa değişikliği ile ilgili seçim sürecini açıklamasının ardından, Elbistan İlçe Seçim Kurulunda da hazırlıklar başladı.

Elbistan İlçe Seçim Kurulu, ilk olarak seçmen listelerinin askıya çıkarılması işlemiyle ilgili çalışmaları tamamlarken seçmen listeleri, bugün itibariyle mahalle muhtarlıklarına teslim edilecek. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 91 bin 944 seçmenin bulunduğu Elbistan’da, Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören referandumda bu sayının 92 binin üzerine çıkması bekleniyor.

16 Nisan’da yapılacak referandum öncesinde oy kullanacakların isimlerinin yer aldığı seçmen listeleri, muhtarlıklarda 18 Şubat Cumartesi günü sabah saat 08.00’den itibaren askıya çıkarılacak. Seçmenler, listeleri kontrol edebilecek ve yanlış bilgileri varsa düzeltebilecek. Vatandaşlar, listelerde isimleri olup olmadığını kontrol edebilecek. Seçmen listelerinde isimleri bulunmayan vatandaşlar ise elektrik, su, doğalgaz vb. faturaları ile birlikte ilçe nüfus müdürlüklerine gidip İlçe Seçim Kuruluna kayıt yaptıracak. Seçmen listelerindeki düzeltme işlemleri 26 Şubat’a kadar yapılabilecek. Seçmen listeleri, 26 Şubat’ta askıdan indirilecek. Seçmen listeleri 10 Mart'ta kesinleşecek.

YSK’nın hazırladığı ve Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan referandum takvimine göre, “Muhtarlık bölgesi askı listeleri 18 Şubat günü sabah 08.00’de askıya çıkarılacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri de güncellenmek üzere askıya çıkarılacak ve itirazlar başlayacak. Yurt dışı seçmen kütüğü, ''www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. YSK’nın www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri 26 Şubat’ta askıdan indirilecek. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek ve itirazlar sona erecek. Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazlar Türkiye saati ile 17.00’de sona erecek. Bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtları, www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanacak. Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri 10 Mart’ta kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Yurt dışı seçmenler için oy kullanılacak temsilcilik, tarih aralığı ve yer bilgileri "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

İlçe seçim kurulları, miting alanlarının belirleyerek 24 Mart’ta siyasi partilere duyuracak. Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemine 27 Mart’ta başlanacak. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 9 Nisan’da sona erecek. Seçimde kullanılacak malzeme torbaları, 12 Nisan’da İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. Seçim propagandası, 15 Nisan 2017 günü saat 18.00’de sona erecek.

1 Kasım’daki seçmen sayısı 91 bin 944’tü

1 Kasım 2015’te yapılan genel seçimlerde Elbistan’ın seçmen sayısı 91 bin 944 olarak belirlenmişti. Elbistan genelindeki seçmenler, 313 sandıkta oy kullanmıştı. Elbistan’da en çok seçmene sahip olan mahalle ise, Yunus Emre Mahallesi olmuştu. Yunus Emre Mahallesi’ndeki 8 bin 303 seçmenin oy kullanması için 23 adet sandık kurulmuştu. Seçmen sayısının en az olduğu mahalle ise 13 kişi ile Sünnet Mahallesi olmuştu. Elbistan merkez mahalleleri ve seçmen sayıları ise şöyle gerçekleşmişti: