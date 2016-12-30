Elbistan’da PKK/KCK’ya ağır darbe

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 13 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’nin talimatı ve koordinesinde yapılan soruşturma kapsamında verilen talimatın ardından, terörle mücadele polislerinin yaptığı şafak baskını ile haklarında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilen 13 kişiden 11’i Elbistan’da yakalandı. Şehir dışında yakalanan 2 kişi ise Elbistan’a getirilecek.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler arasında, KCK’nın Elbistan’daki üst düzey isminin de yer aldığı öğrenildi. Operasyonun, PKK/KCK’ya yönelik Elbistan’da yapılan en büyük operasyon olduğu belirtiliyor.

Haklarında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilen kişilerin, terör örgütüyle ilişkilerinin bulunduğu öğrenildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerine verilen talimatlar doğrultusunda 13 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı talimatları verilmiştir.”