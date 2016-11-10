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Elbistan’da PKK/KCK operasyonu

Elbistan’da PKK/KCK operasyonu

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Elbistan’da PKK/KCK operasyonu
 Elbistan ve Ekinözü’nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 18 adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, aralarında HDP Eşbaşkanı H.Y. ile DBP Eşbaşkanı H.H'ninde bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Elbistan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, daha sonra Jandarma’ya götürülerek işlemlerine başlandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel doküman da ele geçirildiği belirtildi.

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