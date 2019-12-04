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Elbistan’da PKK/KCK operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Elbistan’da terör örgütü PKK/KCK’ya üye olmak ve örgüt adına para topladıkları ve terör suçlusu hükümlülerle örgüt arasında iletişim sağladıkları gerekçesi gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elbistan’da PKK/KCK operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda terör suçlusu mahkumlarla örgüt arasında iletişim sağladıkları ve terör örgütü PKK/KCK adına para topladıkları tespit edilen kişilere dönük olarak Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda şehir merkezinde operasyon düzenlemişti. Operasyonda toplam 8 şahıs gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman niteliğinde dijital materyaller ve malzemeler ele geçirilmişti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada geçirilen dijital materyallerin incelemesi sonucunda A.K., E.K. ve B.K.isimli şüpheliler tekrar gözaltına alındı.

Yoğun güvenlik önlemi altında getirildikleri Elbistan Adalet Sarayı’nda savcılık tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

 

 


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