Elbistan’da PCR laboratuarında testler yapılmaya başlandı

Elbistan Devlet Hastanesi bünyesinde açılan PCR laboratuarında Covid-19 testleri yapılmaya başlandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz şunları kaydetti: ”Sağlık Bakanlığımızdan gerekli izinlerin alınmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğümüzce planlamalar yapılmış olup Elbistan Devlet Hastanemize yeni PCR laboratuarının açılması için hastane bünyesinde gerekli yer tahsisi sağlanmış, malzeme eksiklikleri giderilmiş ve uzman hekimlerimiz ile sağlık personellerimizin de eğitimleri tamamlanmış olup aktif olarak PCR testleri çalışılmaya başlanılmıştır. Bu merkez sayesinde ülkemizde belirli merkezlerde olduğu gibi biz de A2 hizmet rolüne sahip Elbistan Devlet Hastanemizde koronavirüs testlerini yapabilir duruma gelmiş bulunuyoruz.”

Elbistan Devlet Hastanesine açılan 3. PCR laboratuarı sayesinde Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinden daha önce il merkezine gönderilen Covıd-19 testlerinin bundan sonra belirli bir plan dahilinde Elbistan Devlet Hastanesinde çalışılabileceğini belirten Öksüz, bahse konu ilçelerin il merkezine uzaklıkları, coğrafi konumları ve kış mevsimi şartları göz önüne alındığında açılan yeni laboratuarın, testlerin daha hızlı çalışılmasına ve test sonuçlarının daha erken çıkmasına imkân tanıyacağını dile getirdi.

Öksüz, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Test sonuçlarının daha hızlı çıkmasını sağlayarak etkin filyasyon çalışmalarının yapılmasını bakanlığımızın da talimatları doğrultusunda son derece önemsiyor ve filyasyon ekiplerimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Koronavirüs hastalığının teşhis edilmesine yönelik Elbistan Devlet Hastanemiz bünyesindeki PCR tanı laboratuarının kurulmasında desteklerini esirgemeyen sayın bakanımıza, bakanlığımız yetkililerine, sayın valimize, şehrimizin değerli temsilcilerine ve emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”





