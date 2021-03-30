Elbistan’da Pazar günü sokağa çıkmak yasak

İçişleri Bakanlığı valiliklere Covid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında olacak. Ayrıca, bu hafta sonu için önceden tarih alınmış nikah ve düğünlere katılacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek. Hafta sonlarında da düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Aralarında Kahramanmaraş’ın da yer aldığı yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre cumartesi ve/veya pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Ramazan ayının ilk hafta sonu olan 17-18 Nisan’la birlikte tüm ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi organizasyonlar yapılmayacak.