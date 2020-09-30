Elbistan’da ölüm sayısı zirve yaptı

Elbistan’da 2017-2020 arasındaki aynı ayda yaşanan ölüm rakamları karşılaştırıldığında yaşanan ciddi artış dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz yıl aynı aylarda ortalama 60’a yakın kişinin hayatını kaybettiği Elbistan’da, 2020 Ağustos-Eylül ortalaması ise 20 kişi artarak 80’e ulaştı.

BBC Türkçe'nin resmi verilere dayanarak yaptığı araştırma, Türkiye'nin 11 ilinde 2020'de hayatını kaybedenlerin sayısının geçen yılların ortalamasının üzerinde olduğunu ortaya koydu. 2020'deki ölüm artışlarında koronavirüs salgınının önemli rol oynadığı görülen araştırmada, aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 11 ilde, 2020'nin ilk 8 ayında, son 5 yılın ortalamasına kıyasla ölüm sayısının yüzde 12 arttığını, toplam 10 bin 950 ek ölüm olduğunu ortaya çıkardı. Nüfus faktörü göz önüne alınarak yapılan hesaplamada da, yine bu 11 ilde, ölüm sayısının 2019'un ilk sekiz ayına kıyasla yüzde 8,4 arttığı görülüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin cenaze hizmetleri sayfasından derlenen bilgilere göre, Elbistan’da ölüm sayısının en fazla olduğu 2020’nin Eylül ayı ile 2017 Eylül ayı karşılaştırıldığında, 4 yıl önce ölen kişi sayısının 53 olduğu görülüyor. 2018 yılının aynı aynıda Elbistan’da benzer rakamlar ortaya çıkıyor. 2018 yılı Eylül ayında Elbistan’da 50 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor. 2019 yılının aynı döneminde artış yaşanan verilere göre Elbistan’da 65 kişinin yaşamını yitirdiği kayıtlara geçti.

2020 yılında ölüm sayılarının arttığı diğer ay olan Ağustos rakamları karşılaştırıldığında da benzer bir tablo ortaya çıkıyor. 2018 yılı ağustos ayında Elbistan’da 63 kişi hayatını kaybederken 2019 yılının aynı döneminde 59 kişinin ölüm kaydı tutuldu. 2020 yılı Ağustos ayında ise bu rakam 11 kişi artarak 70’e ulaştı.

Geçtiğimiz yıl Ağustos-Eylül dönemindeki ortalamaya göre yaşanan yüzde 30’un üzerindeki artışa, koronavirüs kaynaklı ölümlerin etkisinin olduğunu da ortaya koyuyor. Uzmanlar bu tarz yüksek artışların pandemiyle ilişkilendirilmesinin normal olduğunu belirtiyor.