Elbistan’da okullar tedbir için tatil edildi Elbistan’da beklenen etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı olarak ilçe genelindeki okullar Pazartesi günü tatil edildi.

Elbistan’da beklenen etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı olarak ilçe genelindeki okullar Pazartesi günü tatil edildi.

Elbistan’da, okullar 9 Ocak 2017 Pazartesi günü tatil edildi. Tatil kararı alınmasında gece boyunca etkili olması beklenen kar yağışı ve tipinin doğuracağı olumsuzlukların önüne geçilmesi planlandığı belirtildi. Okulların tatil edilmesi ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Beklenen etkili kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ilçe genelindeki tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 9 Ocak 2017 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de 1 gün idari izinli sayılacak.