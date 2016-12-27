Elbistan’da okullar tatil edildi

Elbistan’da etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen soğuk hava, buzlanma ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, 27 Aralık 2016 Salı günü tatil edildi.

Elbistan Kaymakamlığı tarafından alınan kararla ilgili olarak, şu açıklama yapıldı:

“Elbistan genelinde devam eden soğuk hava, aşırı buzlanma ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı olarak ilk ve orta dereceli okullarda (Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise) 27 Aralık 2016 Salı günü eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygı İle duyurulur.”