Elbistan’da öğretmenlere trafik semineri

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan çalışmalar kapsamında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesinde tüm okullarda olduğu gibi Elbistan’da da “Trafik Güvenliği Eğitimi” konulu seminerler verilmeye başlandı. Trafik kazalarını önlemek, trafik kurallarına uyma noktasında bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilk seminer, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli Konferans Salonu’nda verildi. Seminere, yaklaşık 300 öğretmen katıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği personelleri, öğretmenlere trafikte uyulması gereken kurallar, ilk yardım, kaza anında alınması gereken önlemler ve yayaların uyması gereken kurallar konusunda bilgiler aktardı. Ayrıca, seminerde okullarda verilecek trafik eğitimlerinin çocuklar tarafından nasıl daha iyi kavranacağı ele alındı.

Seminerin sonunda, hazırlanan trafik güvenliği ile ilgili hazırlanan eğitim filmi izlendi. Seminerlerin belirli aralıklarla devam edeceği vurgulandı.



