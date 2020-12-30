Elbistan’da öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı başladı

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili H. Mehmet Yılmaz, ilçe genelinde 1470 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtılacağını belirterek, “İlk etapta ilçemize gönderilen 490 adet tablet bilgisayarı, 48 okulumuza teslim ettik” dedi.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili H. Mehmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için başlatılan program çerçevesinde ilçedeki öğrenciler için gönderilen 1.faz tablet bilgisayar dağıtım sürecine başladıklarını söyledi.

1.faz kapsamında 490 adet adet tablet bilgisayar ile birlikte 4.5G GSM sim kart ve hafıza kartlarının, bakanlıkça belirlenen öğrencilere verilmek üzere okul müdürlerine teslim edildiğini anlatan Yılmaz, “Milli Eğitim Bakanlığımızca gönderilen tablet bilgisayarların ilk etabı ilçemize ulaştı. Toplamda 1470 öğrencimize tablet bilgisayar dağıtılacak. İlk etapta öğrencilerimizin ismine tanımlanmış 490 adet tablet bilgisayar, 4,5G GSM sim kart ve hafıza kartı gönderildi. Kalan 980 tablet bilgisayarı ise ocak ayı içerisinde dağıtmayı planlıyoruz. İlk etapta 48 okulumuza tablet bilgisayarları teslim ettik. Öğrencilerimiz, okullarından bilgisayarlarını alabilecekler” dedi.

Yılmaz, “Tablet bilgisayarlar, TRT EBA kanallarının yanında uzaktan eğitimin önemli bir ayağı olan EBA internet platformu ile sağlanan eğitime evinden ulaşamayan çocuklarımız için büyük katkı sunacak. Tablet bilgisayarlarla birlikte öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet paketi de bulunuyor. Ayrıca çevrim dışı zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Tüm öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.





