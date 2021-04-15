Elbistan’da nitelikli 4 lisenin kontenjanları belli oldu

8'inci sınıf öğrencilerinin isteğe bağlı gireceği merkezi sınav için Elbistan’da belirlenen 4 liseye 390 kontenjan ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl 6 Haziran'da gerçekleştirecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda listesi ve kontenjanları verilen merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

LGS kapsamında 6 Haziran'da uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.

Açıklanan kılavuzun ekinde merkezi sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre, Elbistan’da 4 lisenin merkezi sınavla öğrenci alması kararlaştırıldı.

Yaklaşık 3 bin 8.sınıf öğrencisinin eğitim gördüğü kentte Elbistan Fen Lisesi, Elbistan Anadolu Lisesi, Elbistan Anadolu İmam Hatip Proje Lisesi ve Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi merkezi sınavla öğrenci alacak okullar oldu. Elbistan Fen Lisesi ile Elbistan Anadolu Lisesi’ne 120’şer kontenjan ayrıldı. Elbistan Anadolu İmam Hatip Proje Lisesi’nin kontenjanı 90, Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kontenjanı ise 60 olarak açıklandı.