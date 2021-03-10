Elbistan’da narko-huzur uygulaması

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği koordinesinde yaklaşık 100 polisten oluşan çok sayıda ekiple gerçekleştirilen uygulamada metruk binalar, park bahçe, elektronik oyun salonları, çay ocakları, kıraathaneler ve halkın yoğun olduğu yerler denetlendi. Yapılan kontrollerde vatandaşların kimlik bilgisi sorgulanıp üst araması yapıldı. Ekipler bir kişinin üzerinden 1 adet tabanca ve tabancaya ait 50 adet mermi ele geçirdi. Ayrıca bir şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar Uygulamasında trafik yönünden de kontrollerini yapan ekipler, ilçedeki ana güzergahlarda denetim noktaları oluşturdu. Durdurulan araçlar, tek tek arandı ve sürücülerle yolcuların genel bilgi taraması yapıldı.