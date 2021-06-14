Elbistan’da ‘Mutlu kadın huzurlu aile güçlü toplum’ konferansı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından “Mutlu Kadın, Huzurlu Aile, Güçlü Toplum” Projesi kapsamında kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildi. Eğitim konferansı, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan konferansın açılış konuşmasını Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Komiser Serpil Elik yaptı.

Elik, “Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla başlatılan projemiz kapsamında bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Projemiz, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet olaylarına dikkat çekmeyi ve bu olaylar oluşmadan önüne geçmek ve azalmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Güçlü bir toplumu oluşturan yapının, huzurlu bir aileden geçtiği; huzurlu bir ailenin temelini mutlu bir kadının oluşturduğu felsefesinden yola çıkarak hazırladığımız projemizde aile içi şiddet oluşmadan önce neler yapmalıyız, şiddetin biz insanlar üzerindeki etkileri nelerdir ve şiddet ne gibi sonuçlara yol açar, şiddete maruz kaldığımızda neler yapmalıyız ve emniyet olarak ne gibi hizmetler verilmektedir gibi konuları anlatacağız” dedi.

Mahalle muhtarları ve farklı mahallelerden belirlenen yaklaşık 100 kadının katılımıyla gerçekleşen eğitimde proje paydaşı kurumlardan Kahramanmaraş İl Müftülüğünde görevli Psikolog Seyyit Şişman, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Psikolog Dilek Özakdağ ve İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Başkomiser Ahmet Karakaş ve Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlisi Tuğba Tuğçe Bulut tarafından kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bununla ilgili alınması gereken tedbirlerle KADES uygulamasına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Konferans sonunda kadınların soruları da cevaplandırıldı.