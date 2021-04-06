Elbistan’da ‘Milli İrade’ konvoyu düzenlendi

104 emekli amiralin yayımladığı ve ülke gündemini işgal eden bildiriye yönelik olarak tepkiler sürüyor. Elbistan’da da emekli amirallerce kaleme alındığı belirtilen bildiriye tepki göstermek amacıyla TÜGVA Elbistan Temsilciliği tarafından milli irade konvoyu düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın araçları ile katıldığı milli irade konvoyuna AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve yönetimi de destek verdi.

Konvoy öncesinde açıklamalarda bulunan TÜGVA Elbistan Temsilcisi Recep Çiftlikli, “Bizler vatan nöbetimizin başındayız” diyerek, “Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır” ifadelerini kullandı.

Çiftlikli, şöyle devam etti:

“15 Temmuz’da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlardır! Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri meydan!

Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden sivil toplum kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugünde vatan nöbetindeyiz. Dahili ve harici bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki, biz gerektiğinde bin gider bir döneriz ama zaferle döneriz.”

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da, Türkiye’de darbe döneminin kapandığını belirterek, “Bu millet, darbecilerin hevesini en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında bıraktı. Asla unutulmayacak bir ders verdik. Darbe seviciler, bunu unutmasınlar” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Türk bayrakları ile donatılan araçlar, Gariplik Caddesi’nden başlayan konvoyla, ilçeyi dolaştı.