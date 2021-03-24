Elbistan’da metrekareye 17,6 kilogram yağış düştü

Elbistan, Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava sisteminin etkisine girdi. 23 Mart’ta gündüz saatlerinde başlayan yağmur, akşam ve gece de şiddetini arttırarak devam etti. Sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Kırılan ağaç dallarının üzerine düştüğü otomobilde hasar oluştu. Kayganlaşan yollarda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler ise kazalara neden oldu. Sultan Korusu bölgesi ise kara teslim oldu. Etkili yağış sonrasında bölge beyaz örtü ile kaplandı. Dağlarda eriyen karlarla birlikte Sarsap Çayı başta olmak üzere derelerin de debisi arttı. Yağışla birlikte gece saatlerinde şimşekler gökyüzünü aydınlattı. 24 Mart Çarşamba günü de devam eden yağmurun, 25 Mart itibariyle yerini kara bırakması bekleniyor.

Elbistan’a düşen yağış miktarı ise belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 23 Mart günü ilçe merkezinde metrekareye 17,6 kilogram yağış düştü. Elbistan’ın Akarca Mahallesi ise 22,3 kilogram yağış aldı. Sağanak yağış, çevre ilçelerde de etkili oldu. Yağıştan en fazla nasibini alan ilçe ise Nurhak olarak kayıtlara geçti. Nurhak’a, 41,5 kilogram yağış düştü. Ekinözü ilçesi de en fazla yağmur alan ilçelerden biri oldu. Ekinözü ilçesinde metrekareye 32,5 kilogram yağmur düştü.