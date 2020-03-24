Elbistan’da meralar kiralanacak

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Elbistan’a bağlı mahallelerdeki meralar, yaylak ve kışlakların kiralanmasına ilişkin duyurusunu yayınladı. Duyuruda, Elbistan’a bağlı Aksakal, Gücük, Günaltı, Horhor, Kalaycık, Köseyahya, Köşk, Ovacık, Özbek, Özcanlı, Topallı, Yapılı, Gümüşdöğen, Elmalı, Karahasanuşağı ve Uzunpınar mahallelerinde bulunan toplam 117 bin 987 dekar mera, yaylak ve kışlakların mevsimlik olarak göçer ile sürü sahiplerine ihale usulüyle kiralanacağı bildirildi. Yaylak ve kışlaklarda 13 bin 410 küçükbaş hayvan ile 1.341 büyükbaş hayvan otlatılabilecek.

Elbistan’da 16 merkezi kapsayan ve Kahramanmaraş İl Mera Komisyonu'nun kararına istinaden düzenlenecek ihaleye ilişkin olarak yapılan açıklamada, ihalenin pazarlık usulü ile gerçekleştirileceği belirtildi.

Mevsimlik olarak kiraya verilecek mera, yaylak ve kışlakların mahalle, parsel numaraları ve büyüklüklerini Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebileceğinin de hatırlatıldığı açıklamada, ihalenin 15 Nisan 2020 tarihinde Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirileceğinin de bilgisi verildi. Ayrıca ihaleye girmek için yaylak kapasitesinin en az yüzde 50’si kadar hayvan varlığına sahip olunması şartı aranacak.