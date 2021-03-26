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Elbistan’da meralar gübreleniyor

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Elbistan’daki 3 mahallenin meralarına gübre desteği geldi.

Elbistan’da meralar gübreleniyor
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Gübreleme çalışmaları sayesinde meralarda kaba yem üretimini artırılması ve verim kaybının azaltılması hedefleniyor.

Meralar ve yaylalar,  hayvansal üretim için en ucuz kaba yem girdisinin temini yanında, doğadaki birçok canlının yaşamını devam ettirmesi ve çeşitliliğinin sağlaması, ayrıca toprak erozyonunun kontrolünde büyük önem arz ediyor. Mera alanlarını gübreleyerek ot üretimini ve otun besin değerini artırılması için de gübreleme çalışmaları yapılıyor. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü de bu amaç doğrultusunda il genelinde uygulanan Mera Islah Projesi kapsamında Elbistan, Afşin, Göksun ve Pazarcık ilçelerinde 23 ton gübre dağıtımı gerçekleştirildi.

Elbistan’da ise Karahüyük, Söğütlü ve Türkören mahallelerindeki meralarda kullanılmak üzere 4,5 ton gübre dağıtımı yapıldı.

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Elbistanda Meralar Gübreleniyor