Elbistan’da Mehmet Erdem rüzgarı esti

Elbistan Festivali’nin ikinci gününde ünlü sanatçı Mehmet Erdem rüzgarı esti. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Erdem, performansı ile kendisini dinlemeye gelenleri coşturdu.

‘Elbistan’a değer, Türkiye’ye değer’ sloganı ile düzenlenen Elbistan Festivali, ikinci gününde renkli anlara sahne oldu. Cem Adrian konseri ile start alan Elbistan Festivali’nin ikinci gününde de coşku ve heyecan hiç eksilmedi.

Festivalin ikinci günü, gündüz saatlerindeki su sporları ve okçuluk etkinliklerine sahne oldu. Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü’nün desteği ile düzenlenen okçuluk etkinliğinde 7’den 70’e katılımcılar geleneksel Türk okçuluğunda hünerlerini sergiledi.

Ceyhan Nehri’nin yeryüzü ile buluştuğu Pınarbaşı göleti ise, birçok su sporu gösterisine ev sahipliği yaptı. Kano, jetski ve dalış etkinlikleri ilgi ile izlendi. Flayboard gösterisi ise, görenleri adeta büyüledi. İzleyiciler, Ceyhan’ın üzerinde adeta uçan flyboard sporcusunun akrobatik hareketlerini görüntülemek için birbiri ile yarıştı.

On binleri buluşturan Elbistan Festivali’nin konser bölümü ise, yöresel sanatçılarla başladı. Birbiri ardında sahneye çıkan sanatçılar, birçok türkü ve şarkıyla dinleyicilerinin kulaklarının pasını sildi.

Elbistan Festivali’nin konuk sanatçısı Mehmet Erdem sahneye çıktığında ise heyecan da doruk noktaya ulaştı. Erdem, Aşık Mahzuni Şerif’in eserleri ve Abdurrahim Karakoç’a ait ‘Mihriban’ türküsünü, coşkulu kalabalıkla hep bir ağızdan söyledi.

Erdem, sevenlerinin ezbere bildiği ‘Hakim Bey’ şarkısını da yoğun istek üzerine 2 kez seslendirdi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sahnede çiçek takdim ettiği Mehmet Erdem’i Elbistan’da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Konser programı yaklaşık 2 saat boyunca sürdü. Bir yandan şarkı ve türkülere eşlik eden katılımcılar, diğer yandan da cep telefonları ile o anları ölümsüzleştirdi.