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Elbistan’da mahalle yolları ulaşıma açık

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) bünyesinde yürütülen çalışmalar sürerken, Elbistan genelinde kapalı mahalle yolu bulunmadığı belirtildi.

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Elbistan’da mahalle yolları ulaşıma açık

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) bünyesinde yürütülen çalışmalar sürerken, Elbistan genelinde kapalı mahalle yolu bulunmadığı belirtildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Elbistan yol Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından, tüm mahalle yolları temizlendi.

Elbistan ilçe merkezinde otomatik tuz serpme aracı ile buzlanmaya karşı çalışmalar devam ederken, kırsal mahallelerde ise, Karahasanuşağı grup yolu üzerinde bulunan Kangal, Kantarma, Aktepe, Karahasanuşağı, Tapkıran, Tapkırankale, Armutalan, Hasanalili, Atmalıkaşanlı, Dervişçimli,  Sevdilli, Deretopallı, Yazıtopallı, Büyükköy mahallelerinin yanı sıra Günaltı, Bakış, Akbayır, Soğucak, Hüyücek, Tepebaşı, Demircilik, Türkören, Aksakal, Yalıntaş, Beştepe, Serçekuyusu, Kocapınar yolllarında temizlik çalışmaları tamamlandı.

 Sultankorusu grup yolunda yer alan, Evcihüyük, Ovacık, Uncular, Höblek, Karamağra, Keçemağra, Beyyurdu, Körpınar, Köşk, Kayageçit ulaşıma açık hale getirildi. Yapılı, Alkayaoğlu ve Fakıoğlu-Uzunpınar güzergahında çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ova mahallelerinde ise otomatik tuz serpme araçları ve karbıçaklı kamyonlar vasıtası ile yollar ulaşıma açıldı.

Ekinözü ilçesinde ise, Yeniköy Mahallesi Kırcauşağı’nda, Alişar grup yolu güzergahında, Kabaktepe, Soysallı, Kirikler, Cırıklar, Bıkdolar  mevkisi, Türkmenler, İbişderesi, Kösealiler, Ekşielma, Demirciler, Karadut, Çiftlikkale, Çiftlik, Ambar güzergahı, Gözpınar, Altunyaprak güzergahı, Kürtlül-Demirlik grup yolu ulaşıma açıldı. Mezra yollarında ise çalışmalar sürüyor. 

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Ahmet 6 gün önce

Yalandan bir de heryeri açtık diyorsunuz Soğucak mahallesini kar içinde bırakmışlar ulaşım yok

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garip 6 gün önce

karayolları siz yollarımız açık diye poz vermeyin afşin göksün arasında 14 aralık günü yolda mahsur kaldım hastam var 10 araç birlikde tam 2,5 saat bekledik kimse gelmedi olayı yaşayan benim yol açık diye poz reriyorsunuz yapyayın ALLAH aşkına

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