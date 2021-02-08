Elbistan’da ‘kurtuluş korteji’ düzenlendi

Elbistan Belediyesi’nin, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yıldönümü kapsamında gerçekleştireceği etkinlikler, ‘kurtuluş korteji’ ile başladı. Kurtuluş kortejinin başlangıç noktası, Ulu Cami bahçesi oldu.

Kortej öncesinde katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kurtuluş mücadelesinde Elbistan’ın önemli rol üstlendiğini söyledi.

Başkan Gürbüz, “Sütçü İmam’ın attığı ilk kurşun ile başlayan ve Kale’den Türk bayrağının indirilmesi ile devam eden kahramanlık savaşı, Elbistanlı Arslan Bey’in önderliğinde, Doktor Mustafa ve kardeşi Eczacı Lütfi Köker’in büyük bir fedakarlıkları ile zaferle taçlandırılmıştır” dedi.

Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:

“Bu yıl Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümünü kutluyoruz. 1920 yılının 21 Ocak tarihinde başlayan ve 12 Şubat 1921 tarihinde sona eren kurtuluş mücadelesi çetin kış şartlarına rağmen 22 gün gece gündüz devam ederek büyük bir kahramanlık ile sonuçlanmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığında toplanan Sivas Kongresi’nde alınan bir karar ile Maraş ve Antep mücadelesinin merkezi Elbistan olarak belirlendi. Bekişzade Ali Rıza Bey’in önderliğinde Elbistan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Sivas tarafından 3’üncü Kolordu komutanı Albay Selahattin Adil Bey Elbistan’a gönderildi ve işgalleri protesto etmek amacı ile Elbistan’da geniş çapta bir miting düzenlendi. Daha sonra Elbistan’da oluşturulan Kuvayi Milliye birlikleri Maraş mücadelesine dahil oldular. Bu kuvvetlerin başında, Nakipzade Muin Ağa, Sinanzade Abdulhamit Ağa, Güblüceli Tahir Ağa, Nakipzade Mehmet Ağa, Ali Hafızzade Pehlivan Mehmet Ağa bulunmaktaydı.”

Birlik ve beraberlik ruhunu daim kılmak istediklerini belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bizler de, bu toprakların nasıl ne şartlarda kazanıldığını bilerek, ecdadın bu birlik ve beraberlik ruhunu daim kılmalıyız. Onların kararlılığı ve vatan savunmasındaki asil duruşu bizlere örnek olmalıdır. Bütün bunları bir emanet bilmeli ve emaneti yücelterek korumayı kendimize ilke edinmeliyiz. Bu duygu ve düşünceler ile milli mücadelemizin kahraman şehitlerini ve ebediyete intikal etmiş gazilerini minnet ve şükranla anıyor, tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümünü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürbüz’ün konuşmasının ardından ellerinde Türk bayrağı taşıyan atlı zabıtaların öncülüğünde yürüyüş başladı. Kurtuluş kortejine katılanlar, Doktor Hasan Bey Caddesi’nden geçerek Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Yürüyüş, Elbistan’da kurtuluş mücadelesinin ilk meşalesinin yakıldığı Nakipzade Münir Ağa Konağı’nın bulunduğu yerde sona erdi. Burada, kurtuluş mücadelesi ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunarak dua edildi.

Program, Kahramanmaraş’ın kurtuluşunda Elbistan’ın yeri ve önemine ilişkin özel çalışma ve araştırmalarda bulunan tarihçi-yazar Orhan Saydam’ın sunumuyla sona erdi.

Saydam, Elbistan’ın kurtuluşta güney cephesinin merkezi olarak kararlaştırıldığını söyleyerek, “Böyle bir neslin torunları olduğumuz için kendimizle gurur duymamız lazım. Elbistan Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bu tarz etkinlikler çok önemli. Bu mücadelede yer alanların isimlerinin unutulmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kurtuluş kortejine, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ile teşkilat yöneticileri, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, Gençlik Merkezi gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

































