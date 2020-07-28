Elbistan genelinde kurban kesim alanları, canlı hayvan borsası batısında bulunan boş arazi, Yeşilyurt Mahallesi Çok Programlı Anadolu Lisesi yanı, Yunus Emre Mahallesi pazar yeri, Elbistan Ortaokulu bahçesi, Pınarbaşı Mahallesi açık pazar yeri, Hocazade Camii önü pazar yeri, Tepebaşı Caddesi’nde bulunan Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu bahçesi ve Yeşilyurt Mahallesi TOKİ Şehit Levent Kuşoğlu İlkokulu bahçesi olarak belirlendi.
Elbistan’da kurban kesim alanları belirlendi
Elbistan’da kurban kesim yerleri belli oldu. İlçe merkezinde 8 farklı noktada kesim yapabilecek.
28 Temmuz 2020 Salı 17:01
Kurban Bayramı ile ilgili geri sayım devam ederken, Elbistan’da kurban kesim noktaları belli oldu. 8 nokta olarak belirlenen kesim yerleri dışında kurban kesimi yapılmayacak. Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sürekli denetim yapılacağı belirtilirken, özellikle sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımı denetlenecek.
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Kurban kesim alanlarında gölgelik düşündünüzmü acaba yoksa ögle sıcağında insanlar nasıl kurban kesecek