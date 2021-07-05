Elbistan’da kurban kesim alanları belirlendi

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kesim alanlarında gerekli pandemi denetimleri de yapılacak. İlçe genelindeki kurban kesim alanları da canlı hayvan borsası batısında bulunan boş arazi, Yeşilyurt Çok Programlı Lise yanı, Yunus Emre Mahallesi pazar yeri, Elbistan Ortaokulu bahçesi, Pınarbaşı Mahallesi pazar yeri, Hocazade Camii önü, Tepebaşı Caddesi okul bahçesi ve Yeşilyurt Mahallesi TOKİ İlkokulu bahçesi olarak belirlendi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise yaptığı açıklamasında; Kurban kesim alanlarında başta pandemi olmak üzere her türlü tedbirlerin alındığını ifade ederek; “Kurban Bayramı hepimizin bildiği gibi hazırlık gerektiren bir bayram. Biz Elbistan genelinde vatandaşlarımızın kurbanlarını uygun koşullarda kesebilmeleri için gerekli tedbirleri aldık. Kurban Hizmetleri Komisyonu raporuna göre küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimi için ilçe sınırlarımız içinde 8 yer belirlendi. Kesim noktaların tamamında zabıta müdürlüğü ekiplerimiz gerekli pandemi denetimlerini yapacak. Elbistan Belediyesi ekipleri bayram boyunca halkımıza hizmet vermek için hazır bekleyecektir.

Bu vesile ile başta Elbistanlı hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.