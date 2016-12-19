Elbistan’da kuraklık, TARSİM kapsamına alındı

TARSİM tarafından pilot bölge olarak seçilen Elbistan’da çiftçilere ‘Kuraklık Verim Sigortası’ tanıtma toplantısı düzenlendi.

Sadece kuru tarımı kapsayan Kuraklık Verim Sigortası’nda çiftçiye ilçe genelinde baz alınan miktarın altında kalan ürünü için tazminat ödenecek.

Son dönemde kuraklıkla boğuşan Elbistan’da özellikle kıraç arazilerdeki hububat ekili alanlar çok büyük zarar gördü. Elbistan’da olduğu gibi Türkiye’nin birçok bölgesinde de çimlenme döneminde yeterli yağışın olmadığı bölgelerde büyük rekolte kaybı yaşanması üzerine harekete geçen TARSİM, yeni bir uygulamanın startını verdi. Çiftçinin en büyük sorunlarından biri olan buğdayda kuraklık, 2017 yılı TARSİM kapsamına alındı, 81 ilde 81 ilçe de pilot bölge olarak belirlendi. Pilot bölge olarak belirlenen Elbistan’da TARSİM’in hayata geçirdiği Kuraklık Verim Sigortası’nın tanıtımı için Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından bir toplantı düzenlendi.

Elbistan Ziraat Odası’ndaki toplantıya Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu, TARSİM Malatya Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, Elbistan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ayhan Özcan, Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut yaptı. Çiftçilere bol ve bereketli bir yıl dileyen Başkan Bulut, buğdayın kuraklık kapsamına alınmasının çiftçiler adına sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.





Daha sonra mikrofona davet edilen Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu, “Elbistan, Kahramanmaraş tarımı açısından önemli ve en büyük ilçemiz. İnşallah 2017 yılı TARSİM’e hiç ihtiyacımızın olmadığı bir yıl olur. TARSİM de kestiği poliçelerden dolayı hiçbir çiftçimize tazminat ödemez. Bolluk ve bereketli, hiçbir problemin olmadığı bir yıl olur inşallah. Ama biliyoruz ki; tarım üstü açık yapılan bir iş. Ambarımıza ürünü koyduktan sonra ürünü satıp nakit olarak paramızı alıncaya kadar dış etkilere açık bir iş yapıyoruz. Tohumu toprağa attıktan sonra sürekli doğal afetlerden dolayı zarar görme ihtimalimiz olan bir iş yapıyoruz. Ürünümüzü korumak ve ürünümüzden elde edilen karı kesin olarak bilemiyoruz. Devletimiz, çiftçimize biraz daha katkı olsun diye Tarım Sigortaları Kanunu çıkardı. Bu kanun sayesinde çiftçilerimiz doğal afetlerden herhangi bir zararla karşı karşıya kalırlarsa sigorta yaptıran çiftçilerimiz bu bedeli TARSİM tarafından ödeniyor. Bu, önemli bir imkan. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için ürünlerini mutlaka sigorta ettirmeleri gerekiyor. 2014-2016 yılları arasında önemli kuraklık yaşadık. Şuan da hala kuraklık konusunda rahatlamış değiliz. Bu nedenle Elbistan ilçemiz 2017 ürünü için pilot bölge olarak seçildi” dedi.

Programın son konuşmasını ise, TARSİM Malatya Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan yaptı. Doğan, Kuraklık Verim Sigortası’nın sadece kuru tarım yapılan arazileri kapsadığını söyledi.

Kuraklık sigortası yaptıran çiftçilere, zarar görmeleri durumunda parsel bazında değil ilçe bazında ödeme yapılacağını kaydeden Doğan, şu bilgileri aktardı:





“TARSİM, kar amacı gütmeyen bir kuruluş. 10 yıldan beri yeni gelişmeler ve teminatlar almalarla devam ediyoruz. Elbistan, Verim Sigortası’nda pilot bölge olarak seçildi. 2017 yılına girerken 3 yeni bölge eklendi. Değişim sonucunda da Kahramanmaraş ilimiz, Malatya Bölge Müdürlüğümüze bağlandı. Kuraklığa dayalı ilçe bazlı bir model hayata geçirildi. Diğer teminatlardan farklı bir yapıya sahip. Eskiden üreticilerimiz don ve dolu paketini parsel bazlı alabiliyordu. Hasarlar da parsel bazlı yapılabiliyordu. Şimdi de parsel bazlı müracaat edilecek ancak, hasar tespiti ilçe bazında yapılacak. Elbistan’ın ilçe verim ortalaması 350 kilogram. Bunun yüzde 70’i eşik değer olarak alınacak. 245 kilogramın altında olan bütün hasarların farkı sigortalı üreticilerimize tazminat olarak ödenecek. Kuraklık Verim Sigortası sadece kuru tarım için geçerli olacak. Parsellerin hasar ihbarı yapılmayacak. Hasar tespitleri parsel bazlı olmayacak. İlçe bazındaki kümülatif verim baz alınarak yağıştan ve kuraklıktan, sıcak havadan dolayı bir verim kaybı varsa üreticilerimize hasar olarak ödenecek.”

Konuşmaların ardından TARSİM Malatya Bölge Müdürlüğü uzmanlarından Mahmut Karakayış tarafından çiftçilere, Kuraklık Verim Sigortası’nın detaylarının anlatıldığı bir sunum yapıldı. Toplantı, çiftçilerin sorularının cevaplandırılması ile son buldu.



