Yurtdışından geldikten sonra yüksek ateş şikayetiyle Elbistan Devlet Hastanesi’ne başvuran 65 yaşındaki hasta, koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile hastanedeki izole poliklinikte gözlem altına alınmıştı. Hastanın, Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerine hemen tedavi süreci başlatıldı. Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği tedavi sürecinin ardından hastaya bir koronavirüs testi daha yapıldı. Hastanın, test sonuçları negatif çıktı. Herhangi bir virüs bulgusu kalmadığı belirlenen hasta, taburcu edilerek 14 gün karantinada kalacağı evine gönderildi.
Elbistan’da koronavirüsü yenen 65 yaşındaki hasta taburcu oldu
Elbistan’da 65 yaşındaki bir hastanın, koronavirüs teşhisiyle yatırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu olduğu bildirildi. Son testleri negatif çıkan hastanın, 14 gün boyunca evinde karantina altında kalacağı öğrenildi.
04 Nisan 2020 Cumartesi 15:02
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