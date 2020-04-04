Elbistan’da koronavirüsü yenen 65 yaşındaki hasta taburcu oldu

Yurtdışından geldikten sonra yüksek ateş şikayetiyle Elbistan Devlet Hastanesi’ne başvuran 65 yaşındaki hasta, koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile hastanedeki izole poliklinikte gözlem altına alınmıştı. Hastanın, Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerine hemen tedavi süreci başlatıldı. Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği tedavi sürecinin ardından hastaya bir koronavirüs testi daha yapıldı. Hastanın, test sonuçları negatif çıktı. Herhangi bir virüs bulgusu kalmadığı belirlenen hasta, taburcu edilerek 14 gün karantinada kalacağı evine gönderildi.