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Elbistan’da koronavirüs tedavisi gören Afşinli hasta yaşamını yitirdi

Elbistan Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 2 haftadır koronavirüs tedavisi gören 77 yaşındaki Afşinli hasta, hayatını kaybetti.

Elbistan’da koronavirüs tedavisi gören Afşinli hasta yaşamını yitirdi
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Afşin ilçesine bağlı Kuşkayası Mahallesi’nde ikamet eden 77 yaşındaki Vesile Güllü, yaklaşık 2 hafta önce nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetleri ile Afşin Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Güllü’nün şikayetlerinin koronavirüs (Kovid-19) hastalığı belirtileri ile uyuşması üzerine Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevki yapıldı. Elbistan Devlet Hastanesi enfeksiyon polikliniğinde tedavi altına alınan Güllü, tutulduğu yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerine hayatını kaybetti.

Afşin ilçesindeki koronavirüs kaynaklı hayatını kaybeden ilk hasta olan Vesile Güllü’nün cenazesinin, Kuşkayası Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.

 


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