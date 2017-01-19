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Elbistan’da kömür denetimi yapıldı

Hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyrettiği Elbistan’da, Kahramanmaraş İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kömür denetimi yapılırken, akşam saatlerinde ise kalorifer kazanlarında fan kullanımı kontrol edildi.

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Elbistan’da kömür denetimi yapıldı

            Hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyrettiği Elbistan’da, Kahramanmaraş İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kömür denetimi yapılırken, akşam saatlerinde ise kalorifer kazanlarında fan kullanımı kontrol edildi.

            Belediye Zabıta Ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, kömürlerin standartlara uyup uymadığı, bayilerin satış belgelerinin olup olmadığı ve ruhsat gibi belgeleri tek tek incelenerek, gerekli görülen kömürlerden ise numuneler alındı.

Hava kalitesini korumaya yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla oluşturulan çevre denetim birimi ekibi, ısınma sezonunun başlamasıyla denetim çalışmalarını artırdı. Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla yerli ve ithal edilen katı yakıtların özellikleri ve piyasaya sunulmalarına ilişkin uygunluklarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapılırken, gerekli görülmesi alinde ise numuneler alınıyor.

Ekipler, akşam saatlerinde ise kalorifer kazanlarını denetleyerek, kazanlarda fan kullanan apartmanlar tespit edildi. 

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