Elbistan’da kömür dağıtımı başladı

Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, adresleri ve isimleri daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kömür dağıtımına, ilk etapta uzak mahallelerden olmak üzere, başlandı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanı ve Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi 5 bin aileye, her birine 1’er ton olmak üzere 5 bin ton kömür dağıtımının başladığını söyledi.

Karayolu ile Elbistan’a peyderpey gelen kömürlerin en uzak mahallelerden başlanarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını belirten Kaymakam Akkoyun, kömür dağıtımını en kısa sürede tamamlama amacında olduklarını söyledi.

Kaymakam Tuncay Akkoyun, kömür dağıtımı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak, daha önceden isim ve adresleri tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere 1'er ton kömür dağıtıyoruz. Elbistan genelinde 5 bin ailemize 5 bin ton kömür dağıtılacak. Biz Kaymakamlık ve SYDV olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve kömür dağıtımına başladık. Elbistan’a kömür sevkiyatı başladı ve gelen kömürler Şeker Fabrikası’ndaki alana istifleniyor. Buradan daha küçük araçlara aktarılan kömürler, vakıf personelimiz tarafından listede ismi olan ailelere imza karşılığında teslim ediliyor.”

Tırlarla Elbistan’a getirilen kömürler teslim alındıktan sonra Şeker Fabrikası’ndaki depolara boşaltılırken, buradan daha küçük kamyonlara yüklenen kömürler ise, mahallelere götürülerek, ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor.



