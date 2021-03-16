Elbistan’da kerpiç ev çöktü

Elbistan’da 2 katlı bir kerpiç evde çökme meydana geldi. İçinde kimsenin oturmaması, olası bir facianın önüne geçti.

Olay, Köprübaşı Mahallesi Müftüler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin ilçe dışında ikamet ettiği 2 katlı kerpiç ev, büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken evin kerpiç ve molozları, hurda haldeki bir kamyonetin üzerine düştü. Olayın ardından evde yaşayanlar olabileceği ihtimali değerlendirilerek bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada evde kimsenin yaşadığının olmadığını öğrendi. Polis ekipleri, büyük hasar gören evin çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak çembere aldı. Evin çevresindeki araçlar da sahiplerine ulaşılarak bölgeden kaldırıldı.

Elbistan Belediyesi ekipleri de molozların kaldırılması için harekete geçti.