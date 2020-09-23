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Elbistan’da karantina kaçağı 3 kişi yurda yerleştirildi

Elbistan’da karantinada olması gerekirken kuralları hiçe sayarak evlerinden çıkan 3 kişi, Kahramanmaraş’taki yurda yerleştirildi.

Elbistan’da karantina kaçağı 3 kişi yurda yerleştirildi
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Karantina sürelerini, zorunlu olarak yurtta tamamlayacak 3 kişiye, 3 bin 150’şer TL idari para cezası kesilerek haklarında 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacağı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerinde zorunlu karantinada olanlara yönelik yapılan kontrollerde bir şahsın, Covid-19 testi pozitif çıktığı halde karantina şartlarına uymayarak evinden benzin almaya gittiği tespit edildi. Aynı şekilde karantina kuralını hiçe sayarak evlerinden dışarı çıkan Covid-19 hastası 2 kişi de polisin uygulamasında yakalandı. Söz konusu 3 kişi, idari ve adli işlemlerin ardından Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezindeki yurda götürüldü. Zorunlu gözetime tabi tutulacak 3 kişinin, karantina süresince yurtta kalacağı ve günlük ihtiyaçlarının ücretinin de kendilerinden tahsil edileceği bildirildi.

Karantina kaçakları 14 gün süresince yurtta kaldıktan sonra, dışarı çıktıklarında haklarında adli ve idari işlem yapılacak. Bu kişiler hakkında TCK'nun 195'nci maddesinde düzenlenen "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlamasıyla 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacağı bildirildi. Toplum sağlığını tehlikeye atmak suçlamasıyla yargılanacak bu kişiler hakkında ayrıca Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL idari para cezası da verilecek.

 


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İsmail 16 saat önce

Cahil beyin yoksunu bencil insanlarla dolu güzelim Elbistan

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Vatandaş 15 saat önce

Bu sorumsuz, cani kişilere en büyük ceza verilmeli. binlerce kişinin sağlığını tehlikeye atan düşüncesiz varlıklara müsahama gösterilmemeli.

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Veli 16 saat önce

Vatandaşın canı önemli ya sizin için dügünleri açtınız cafeleri sosyal yaşantı hakkında neler varsa açtınız hastaneye gidiyorsun sen covid 19 sun diyor hastaneye dahi almıyor git evine diyor yaşamayan bilmez açıktan gazel okuması kolay ayakta atlatan o kadar hasta var ki doktora gitmeye korkuyor niye pozitif çıkarda 2 hafta işe gidemem diye anlayan anladı

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