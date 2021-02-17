banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner162

Elbistan’da kar nedeniyle kapanan yollarda çalışma sürüyor

Elbistan’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan kırsal mahalle yollarını ulaşıma açmak için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Elbistan’da kar nedeniyle kapanan yollarda çalışma sürüyor
banner167

Dün gece başlayan yoğun kar, bölgeyi beyaz örtü ile kapladı. İlçe merkezinde 20 cm’ye ulaşan kar kalınlığı yüksek mahallelerde yer yer 50 cm’ye yaklaştı. Gece boyunca devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok kırsal mahallenin ilçe merkezi ile bağlantısı kesildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sultan Korusu ve Karahasanuşağı grup mahallelerinde kapanan yolları açmak için günün ilk ışıkları ile birlikte harekete geçti. Ekiplerin, Sultan Korusu bölgesindeki Karamağara, Keçemağara, Kayageçit, Fakıoğlu, Alkayaoğlu, Kökş, Yapılı ile Demircilik-Türkören, Yalıntaş ve Karahasanuşağı bölgelerindeki çalışmaları devam ediyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Afşin’de 29, Ekinözü’nde ise 17 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistan’da Kar Nedeniyle Kapanan Yollarda çalışma Sürüyor