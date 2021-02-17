Elbistan’da kar nedeniyle kapanan yollarda çalışma sürüyor

Dün gece başlayan yoğun kar, bölgeyi beyaz örtü ile kapladı. İlçe merkezinde 20 cm’ye ulaşan kar kalınlığı yüksek mahallelerde yer yer 50 cm’ye yaklaştı. Gece boyunca devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok kırsal mahallenin ilçe merkezi ile bağlantısı kesildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sultan Korusu ve Karahasanuşağı grup mahallelerinde kapanan yolları açmak için günün ilk ışıkları ile birlikte harekete geçti. Ekiplerin, Sultan Korusu bölgesindeki Karamağara, Keçemağara, Kayageçit, Fakıoğlu, Alkayaoğlu, Kökş, Yapılı ile Demircilik-Türkören, Yalıntaş ve Karahasanuşağı bölgelerindeki çalışmaları devam ediyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Afşin’de 29, Ekinözü’nde ise 17 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.