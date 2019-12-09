banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistan’da kar haftası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Elbistan, haftayı kar ve karla karışık yağmur ile geçirecek.

Elbistan’da kar haftası

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Elbistan’a ait 5 günlük hava tahmini raporlarını yayınladı. Tahminlere göre, geçtiğimiz hafta Elbistan’ı etkisi altına alan kar yağışı, Salı gününden itibaren tekrar başlayacak. Salı günü karla karışık yağmur beklenirken; Çarşamba günü ise çok bulutlu bir hava hakim olacak. Perşembe günü ise kar geri dönecek. Cuma ve Cumartesi günlerinde ise karla karışık yağmur etkili olacak.

Kar yağışıyla birlikte gece sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Cuma ve Cumartesi günlerinde ise sıcaklıklarda diğer günlere nazaran yükseliş olacak.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.