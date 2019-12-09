Elbistan’da kar haftası

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Elbistan’a ait 5 günlük hava tahmini raporlarını yayınladı. Tahminlere göre, geçtiğimiz hafta Elbistan’ı etkisi altına alan kar yağışı, Salı gününden itibaren tekrar başlayacak. Salı günü karla karışık yağmur beklenirken; Çarşamba günü ise çok bulutlu bir hava hakim olacak. Perşembe günü ise kar geri dönecek. Cuma ve Cumartesi günlerinde ise karla karışık yağmur etkili olacak.

Kar yağışıyla birlikte gece sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Cuma ve Cumartesi günlerinde ise sıcaklıklarda diğer günlere nazaran yükseliş olacak.