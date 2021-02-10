Elbistan’da kademeli yüz yüze eğitime geçecek okul sayısı belli oldu

15 Şubat'tan itibaren kademeli başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Birleştirilmiş sınıflarda, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde, il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği ile alınacak kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar, tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında yüz yüze eğitim 15 Şubat itibarıyla başlatılacak. İlkokul ve ortaokullardaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak.

Elbistan’da kademeli olarak yüz yüze eğitimin yapılacağı okullar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çalışması ile belirlendi. İlçede kırsal mahallelerde bulunan 27 ilk ve ortaokul ile 7 birleştirilmiş sınıfta yüz yüze eğitim yapılması kararlaştırıldı. Bu karar doğrultusunda da öğrencilerine kapılarını açmayı bekleyen okullarda son hazırlıklar yapılıyor.

Kahramanmaraş Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplanarak il genelinde kademeli yüz yüze eğitime ilişkin kararlar aldı.

Buna göre, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda bakanlıkça belirlenen derslerin haftada 5 gün yüz yüze olacak şekilde işlenmesine karar verildi. Mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmî ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında ilçe hıfzıssıhha kurullarının koordinasyonunda alınacak kararlarla haftada 5 gün bakanlıkça belirlenen derslerin yüz yüze eğitimi yapılması kararlaştırıldı.

15 Şubat 2021 tarihi itibariyle açılmış okullara ek olarak resmî ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılmasına, bu ilkokullardaki yüz yüze eğitimlerde bakanlıkça belirlenen derslerin işlenmesine, diğer derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine, bu okullardaki ana sınıflarında da yüz yüze eğitim yapılmayan diğer günlerde uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.

Tüm resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında yüz yüze eğitime başlanması, bu eğitimlerde bakanlıkça belirlenen derslerin işlenmesi, belirtilmeyen diğer zorunlu ve seçmeli derslerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlem uygulanacak.