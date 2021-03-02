Elbistan’da kademeli normalleşmenin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan’ın açıklamasına göre orta riskli olarak kabul edilen Kahramanmaraş’ta hafta sonu sokağa çıkma yasakları sona erdi. Çay ocakları ve lokanta gibi işyerleri de yüzde 50 kapasite ile açılacak.

Orta riskli grubundaki Kahramanmaraş’ta kademeli normalleşme süreciyle ilgili detaylı kararlar ise, Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alındı.

Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarında tam zamanlı yüz yüze eğitim verilecek. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy gibi seyrek nüfuslu yerlerdeki okullarda yüz yüze tam zamanlı eğitime devam edilecek. İlkokullarda 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alınacak. Ortaokul 5, 6, 7. sınıfların 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alınacak. Ortaokul 8. sınıflar, haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflar, haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alabilecek. Lise 12. sınıflar, haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime alınacak. Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime devam edilecek. Sınavlar ise seyreltilmiş sınıflarda yapılacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında; hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Hafta sonlarında da akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması sürecek. Hafta içi günlerinde akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek. Ayrıca nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirecek.

Belirlenen kapasite oranlarına göre sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi yerler, açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oran uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilmesi, yeme-içme yerleri 19.00-21.00 saatleri arasında paket servis veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde onaylanan düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.

Girişlerinde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesisler, sabah 9.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlem yapılacak.





