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Elbistan’da ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapıldı

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Elbistan Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı. Elbistan’daki ilk aşı, Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım’a yapıldı.

Elbistan’da ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapıldı
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Çin’den gelen 3 milyon doz CoronaVac aşısına, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından acil kullanım izni verildi. İlk aşıyı ise Türkiye’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Bakan Koca,  Bilim Kurulu üyeleriyle Ankara Şehir Hastanesi’ne giderek, ilk aşıyı oldu. Aşıyı olduktan sonra Koca, “Öncelikle aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Tünelin ucunda ışık görüldü demiştim. Bugün öyle bir gün. Aşılamanın dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çiziyorum. Bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı. Normal, eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuarları’ndaki 14 gün süren analizlerinin ardından acil kullanım onayı verilen aşılar, ilk olarak ısı takibinin yapıldığı araçlarla 81 ile nakledildi. Kahramanmaraş’a gelen aşıların Elbistan’daki sağlık çalışanları için ayrılan kısmı Elbistan Devlet Hastanesi’ne ulaştı. Hastanedeki planlamanın tamamlanmasıyla birlikte ilk aşıyı Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım oldu. Hastanede görev yapan sağlık personellerinin aşılamasına da peyderpey devam edileceği belirtildi.


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Elbistan’da Ilk Aşılar Sağlık çalışanlarına Yapıldı