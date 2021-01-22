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Elbistan’da ‘huzur-güven’ uygulaması yapıldı

Elbistan’da, kamu düzeninin sağlanması ve güvenliğin artırılması amacıyla "Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

Elbistan’da ‘huzur-güven’ uygulaması yapıldı
 

Elbistan’da, kamu düzeninin sağlanması ve güvenliğin artırılması amacıyla "Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında Elbistan’da polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Uygulamaya, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli yaklaşık 100 polis katıldı. Saat 11.00’de başlayan uygulama kapsamında, parklar, metruk binalar, vatandaşların yoğunlukta bulunduğu bulvar, cadde ve meydanlar kontrol edildi. Çok sayıda vatandaş, genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi.

Ahmet Karacabey Caddesi’nde uygulama noktası oluşturuldu. Araçları durduran polis ekipleri, sürücülerin ehliyet ve kimlikleri ile GBT sorgulamasını yaptı.


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